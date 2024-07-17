نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ يوم السبت المقبل منافسات الجولة ال31 من الدوري المصري الممتاز حيث تنطلق ثلاثة مواجهات قوية تجمع بين فاركو وطلائع الجيش والمواجهة الأخري بين البنك الأهلي والاتحاد السكندري والمباراة الثالثة بين سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.

مواعيد مباريات الجولة 31 من دوري نايل

السبت 20 يوليو

5:30 طلائع الجيش & فاركو

على ستاد جهاز الرياضة العسكرى

9:00 البنك الأهلي & الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة الدولي

9:00 سيراميكا كليوباترا & بلدية المحلة على ستاد المقاولون العرب

الأحد 21 يوليو

5:30 المصري البورسعيدي& المقاولون العرب على ستاد برج العرب

9:00 إنبي & زد اف سي على ستاد بتروسبورت

9:00 الداخلية& الزمالك على ستاد السلام

الاثنين 22 يوليو

5:30 الإسماعيلي & الجونة على ستاد الإسماعيلية

9:00 بيراميدز & الأهلي على ستاد الدفاع الجوي

9:00 مودرن سبورت & سموحة ستاد القاهرة الدولي

ومن المقرر أن تنقل جميع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل.