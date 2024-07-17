مرشحة بالأمس وداعمة اليوم.. نيكي هايلي تدعو الأمريكيين لتأييد ترامب

دعت نيكي هايلي، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، الجمهوريين والناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بشأن دعم دونالد ترامب، إلى تأييده والعمل على توحيد وتوسيع الحزب من أجل "إنقاذ أمريكا"، كما وصفت.





في خطاب منتظر ألقت هايلي كلمتها في ختام الليلة الثانية للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، ويسكونسن.

وصرحت قائلة: "أصدقائي الجمهوريين، طلب مني الرئيس ترامب التحدث عن الوحدة في الحزب، وقد قبلت هذه الدعوة بكل سرور. أود أن أؤكد دعمي الكامل لدونالد ترامب بشكل واضح وصريح".

وأضافت هايلي: "نحن في لحظة حاسمة لبلادنا ويجب أن نختار بحكمة. كل صوت لصالح الرئيس الحالي جو بايدن هو في الحقيقة دعم لنائبته كامالا هاريس".

وأشارت إلى ما قالته قبل عام، مؤكدة: "بعد المناظرة بين بايدن وترامب، أصبح واضحًا للجميع أن هذا هو الواقع.

استمرار بايدن في الرئاسة لأربع سنوات إضافية أو يوم واحد تحت حكم هاريس سيزيد من تدهور وضع بلدنا. لذا، يجب علينا أن نختار دونالد ترامب".

كما وجهت رسالة إلى الذين لا يتفقون تمامًا مع ترامب قائلة: "ليس من الضروري أن تتفقوا معه في كل شيء لتدعموه.

حتى أنا لم أكن دائمًا على اتفاق معه، ولكن هناك الكثير مما نتفق عليه أكثر من نقاط الخلاف".