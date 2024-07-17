نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس: كنت أتمنى أن يرانا عمار الشريعي ونحن نقدم لمسة وفاء له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعبر الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان العلمين الدولي في دورته الثانية، حيث ستقدم حلقة خاصة واستثنائية من برنامجها "صاحبة السعادة"، تمتزج فيها أجواء الصيف مع ألحان الموسيقار عمار الشريعي، ضمن فعاليات المهرجان.

أعربت إسعاد يونس، عن أمنيتها بأن يحضر عمار الشريعي الحدث، معبرة عن رغبتها في تقديم لمسة وفاء له، وأكدت أن وجه مصر المشرق سيظل حاضرًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «صاحبة السعادة» تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للجمهور، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، تمتزج فيها أجواء الصيف مع ألحان الموسيقار عمار الشريعي، ويتضمن الحفل تقديم نخبة من إبداعات الموسيقار الراحل، ويقود أوركسترا الحفل المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك يوم الخميس 25 يوليو الجاري، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.

ويتضمن الحفل تقديم أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي الموسيقية في الأفلام والمسلسلات منها «حديث الصباح والمساء»، «زيزينيا»، «رأفت الهجان»، «هارون الرشيد» وغيرها من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي، من خلال أوركسترا مكونة من 92 عازف وعازفة، ويقدم النجمان كارمن سليمان لؤي لاول مرة أغاني الشريعي بشكل أوركسترالي كامل.