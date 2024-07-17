نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ساعتين فقط..أمير عيد يحتل المرتبة الرابعة بـ "روكسي" على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح أمير عيد في تحقيق نجاح كبير بـ "روكسي" في وقت قياسي، حيث أحتل المركز الخامس بتريند "يوتيوب " بعد ساعتين فقط من طرحها.



تفاصيل روكسي لـ أمير عيد



وطرح أمير عيد ميني ألبوم بعنوان "روكسي" يضم 5 أغاني سيتم طرحهم من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، وجاء الفصل الأول باسم "حاجات جوايا"، والفصل الثانى "اسمك ايه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها، وحققت الأغنية نجاح كبير حيث تصدرت المركز الخامس "يوتيوب "



كلمات أغنية روكسي





وشي للبار وضهري للمكان

مش قادر ناس مش قادر عالكلام

تمام برمي السلام

لكن ده ميمنعش اني زهقان

عاوز شوشره دون اي احتكاك

انا عايز حب كبير مش قادر ارتباط

انا عاوز لمه عشان لما بروح

دماغي بترقصني وبفكر في حاجات

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

حاجات جوايا انا لسه مش عارفها

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها



سألتني انت مين قلتلها بحاول اكون انا

بلعب مع نفسي ساعات لعبه الاسئله

والحقيقه النتيجه كانت مذهله

شويه مخجله لكن هحكيلك

بحب الموناليزا عشان الناس بتحبها

بس الحقيقه عمري في يوم ما فهمتها

عندي شويه مباديء لكن متجزئه

عندي مشاعر فاضل تكه وتبقي ملزقه

بضحك ساعات في السينيما علي ضحك ناس

بس الحقيقه الفيلم غبي مفيهوش احداث

بعمل حاجات كتير محفوظه مش مفهومه

وحبيت عشان حاجات تانيه غير الاحساس



حاجات جوايا انا لسه مش عارفها

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

حاجات جوايا انا لسه مش عارفها

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

آخر أعمال أمير عيد



يذكر أن آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل "دواعي سفر"، وتدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

فريق عمل دواعي سفر

“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.