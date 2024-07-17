ترامب: لن أسعى إلى إقالة هذا المسؤول الكبير إذا أصبحت رئيسا لـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - أكد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أنه لن يسعى إلى إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قبل انتهاء فترة ولايته، التي تستمر حتى يناير 2028، إذا فاز في الانتخابات المرتقبة.





وخلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، فجر اليوم الأربعاء، نقلها موقع القاهرة الإخبارية، أكد ترامب أنه سيدرس تعيين جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان وزيرًا للخزانة إذا فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 5 نوفمبر المقبل 2024. وشدد دونالد ترامب على أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي الإحجام عن خفض أسعار الفائدة قبل انتخابات نوفمبر 2024 التي يواجه فيها ترامب نظيره بايدن، لافتا إلى أنه سيخفض معدل الضريبة على الشركات إلى ما يصل إلى 15%، وأنه لم يعد يخطط لحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية تيك توك.

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