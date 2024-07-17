نجم منتخب مصر السابق يكشف مفاجأة عن إمام عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن مستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تراجع في الفترة الأخيرة وهو ما ظهر في مباريات الدوري الممتاز.

إمام عاشور يسجل في انتصار الأهلي ضد مودرن سبورت

وسجل إمام عاشور هدفا في انتصار الأهلي ضد فريق مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن إمام عاشور تراجع بدنيًا بعد إصابته في مباراة نيوزيلندا مع منتخب مصر ولم يظهر بمستواه الحقيقي مع فريق الأهلي حتى الآن.

وتابع نجم منتخب مصر السابق، أن إمام عاشور لو في أفضل حالاته الفنية سيظهر بشكل مختلف مع الأهلي وسيكون أحد مفاتيح القوة التي لا غنى عنها في التشكيلة الحمراء.