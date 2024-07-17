نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريب هنشتغل سوا ..وعد من تامر حسني لـ رنا سماحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد تامر حسني على تصريحات رنا سماحه الأخيرة عنه ، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري.



وعد تامر حسني لـ رنا سماحه



ونشر تامر فيديو التصريحات معلقًا :"يا رنون إنتي قلبك جميل زيك والقلوب عند بعضها وقريب لازم نشتغل مع بعض".



ماذا قالت رنا سماحه عن تامر حسني



وقالت رنا سماحه في تصريحات صحفية لها:" تامر حسني من النجوم اللي بعتز جدًا بصداقتهم ،لاني من جمهوره من زمان وبحترم تاريخه ومشواره وبعتبره قدوه ، لانه طول الوقت بيتعب ".



تفاصيل فيلم ري ستارت

فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.



فريق عمل فيلم ري ستارت





يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق

قصة الأغنية





تشير الأغنية للسعادة والطاقة الإيجابية من خلال إسعاد الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح وسط من يحبونهم، وطرح تامر حسني الأغنية من خلال فيديو على حسابه الرسمي بمنصة يوتيوب.



آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية جامدين جامدين ، تعد أغنية جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد



كلمات أغنية جامدين جامدين



لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده، صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين.