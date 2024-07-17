العالم اليوم - ديسانتيس: بايدن يفتقر للقدرات التي تؤهله للاستمرار في منصبه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:24 صباحاً - قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يفتقر للقدرات التي تؤهله للاستمرار بمنصبه.

وأضاف ديسانتيس في كلمة خلال المؤتمر العام للحزب الجمهوري: "يجب أن لا نقبل بسيطرة الأجندة اليسارية على المجتمع الأميركي".

وتابع قائلا: "ترامب واجه التحديات التي وضعت في طريقه وهو يمتلك عزما قويا لخدمة الولايات المتحدة".

من جانبها، قالت المتنافسة السابقة على ترشيح الحزب الجمهوري نيكي هايلي: "نتفق على أن هدفنا جعل أميركا أكثر قوة وأمنا".

وأضافت: "حينما كان الديمقراطيون يحكمون غزت روسيا القرم ثم أوكرانيا ولم يحدث ذلك في عهد ترامب".

واختتمت قائلة: "أمامنا فرصة لنستعيد قوة بلدنا ووحدتها" في إشارة إلى مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية بنوفمبر القادم.

ويواصل الرئيس الأميركي السابق ترامب المشاركة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بعد محاولة اغتياله في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وأظهر الاستقبال الكبير لترامب في المؤتمر الوطني الإثنين أنه يحظى بدعم قوي من حزبه، على النقيض تماما من الرئيس جو بايدن الذي واجه دعوات من رفقائه الديمقراطيين للانسحاب من السباق الرئاسي.