بعد وفاة المنتج أشرف صقر.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر خبر وفاة المنتج أشرف صقر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان المخرج حسام الجوهري عن وفاته.

حيث شارك حسام الجوهري جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه: "الصديق الغالي والمنتج الفني الكبير الأستاذ أشرف صقر في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة الدنيا مش مستهله والله، استغفر الله العظيم".



تعليقات الجمهور على حسام الجوهري

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

أبرز المعلومات عن أشرف صقر



أشرف صقر منتج مصري من مواليد محافظة الشرقية، في 29 مايو 1972، تخرج من كلية الهندسة جامعة المنصورة، عمل كمدير إنتاج في فيلم "واحد من الناس" عام 2006، و"أدرينالين" عام 2009، ثم عمل منتجًا فنيًا في فيلم "الشياطين" عام 2007، و"عزبة أدم" عام 2009،

وقدم أول أعماله الروائية الطويلة فيلم "بعد الطوفان" والحائز على جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم في مهرجان الرباط عام 2012.

