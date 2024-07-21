عاجل:- اعتراض صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل بواسطة منظومة "حيتس" الدفاعية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن منظومة "حيتس" الجوية الدفاعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترضت صاروخًا أطلق من اليمن باتجاه جنوب الأراضي المحتلة.

هذه الحادثة تأتي في إطار تصاعد التوترات في المنطقة، وتسلط الضوء على القدرات الدفاعية المتقدمة لإسرائيل.

تفاصيل الحادثة



اعتراض الصاروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اعتراض الصاروخ تم بواسطة منظومة "حيتس 3" الدفاعية الجوية.

وأوضح الجيش أن الصاروخ كان من نوع أرض-أرض وأطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، لكنه لم يدخل الأجواء الإسرائيلية.

تم إطلاق صفارات الإنذار في المناطق الجنوبية خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن



في سياق متصل، نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.

الردود والتداعيات



الجانب اليمني



أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي أن الغارات الإسرائيلية على الحديدة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

يأتي هذا الهجوم كجزء من التصعيد المستمر بين الجانبين والذي أدى إلى تزايد الخسائر البشرية والمادية.

الجانب الإسرائيلي



من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات تأتي ضمن سياق الرد على الهجمات المستمرة ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن العملية تهدف إلى حماية الأمن القومي والرد على التهديدات المتزايدة.

توقعات



تعد هذه الأحداث جزءًا من تصاعد التوترات في المنطقة والتي قد تؤدي إلى مواجهات أكبر في المستقبل.

تعتمد إسرائيل بشكل كبير على منظوماتها الدفاعية المتقدمة مثل "حيتس" للحفاظ على أمنها، في حين يواصل الحوثيون تطوير قدراتهم الهجومية.

من المتوقع أن تستمر إسرائيل في تنفيذ هجمات استباقية ضد الأهداف التي تعتبرها تهديدًا لأمنها، في حين ستسعى الأطراف اليمنية إلى تعزيز قدراتها للرد على الهجمات الإسرائيلية.

هذا الوضع يعزز من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويؤثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية في اليمن.