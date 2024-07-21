نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات تهز إيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، ليلة السبت، سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات الساحلية جنوبي إسرائيل، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي، كما أعلنت وسائل الإعلام رصد إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة الدفاع الإسرائيلية، في مدينة إيلات.

وجاءت الأنباء بعد ساعات من تعهد جماعة الحوثي في اليمن، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحدة غربي اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي إنه سيكون هناك "رد مؤثر" على الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عدة أهداف للحوثيين غربي اليمن السبت في أعقاب هجوم قاتلة بطائرة مسيرة شنته الجماعة المتمردة على تل أبيب في اليوم السابق.

وقال الجيش إنه قصف عددا من "الأهداف العسكرية" في مدينة الحديدة الساحلية الغربية، معقل الحوثيين، مضيفا أن هجومه جاء "ردا على مئات الهجمات التي نفذت ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

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