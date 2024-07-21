نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: ما حدث من إدارة بيراميدز قلة ذوق.. والأحمر سيتوج بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عادل طعيمة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومدرب الفريق السابق، عن رأيه في زيادة أسعار تذاكر مباراة المارد الأحمر، مع نظيره بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد بيراميدز، مساء غدا الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

عادل طعيمة يتحدث عن زيادة أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال عادل طعيمة، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، والمذاع على القناة الأولى:" قرار نادي بيراميدز بزيادة أسعار تذاكر مباراة الأهلي، لتقليل عدد جماهير المارد الأحمر، في المدرجات أمر غير جيد، وهذه ليست رياضة؛ وقلة ذوق".

واكمل:" حتى إذا كان نادي بيراميدز يرغب في مغالاة أسعار تذاكر مباراة الأهلي؛ لا بد أن تكون بنسبة معينة حتى تراعي الطبقات المتوسطة والمنخفضة، والكرة اتعملت من أجل المتعة ".

وأوضح طعيمة:" يجب أن يكون هناك حد لهذا الأمر؛ حتى لا يتكرر مرة أخرى، وأن يتم تحديد أسعار الدرجة الثالثة".

كما أشار نجم الأهلي السابق:" مباراة الأهلي وبيراميدز، لن تكون 50- 50، لأن المارد الأحمر تفوق كثيرا على بيراميدز في المباريات الماضية، ولكن الفريق السماوي أيضا فريق كبير وقوي".

واختتم:" التوفيق مع وجود لاعبين مجتهدين، ومتقنين عملهم، كولر يركز على الجوانب الفنية فقط في المباريات، مما يجعله قادر على تحقيق لقب الدوري المصري، واللاعبين تعودوا دائما على المكسب ويعلمون أن عندما يكون الفارق بين أقرب منافسيه عدد مباريات قليلة، يتمكنون من تحقيق الفوز، وبالتالي سيكون دافع قوي لديهم التتويج باللقب".