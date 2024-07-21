نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الحكومة تعلن انتهاء جدول تخفيف الأحمال الكهربائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، أن جدول تخفيف الأحمال الكهربائي سينتهي اليوم، مع استمراره حتى نهاية فصل الصيف.

نهاية تخفيف الأحمال

أشار الدكتور حمزة إلى أن تخفيف الأحمال سينتهي اليوم ولن يتم تطبيقه مجددًا حتى نهاية الصيف. هذا يأتي نتيجة للتنسيق الكبير والجهود المبذولة لتحقيق وعود رئيس الوزراء.





استمرارية الجهود

أوضح أن موضوع تخفيف الأحمال سينتهي نهائيًا قبل نهاية العام الحالي، وأن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا بين وزارات الكهرباء والبترول والوزارات المعنية، بإشراف رئيس الوزراء.

الاستجابة للأعطال

في حال حدوث أي أعطال أو الحاجة للصيانة، يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم 121، الذي يستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة. يمكن أيضًا استخدام الموقع الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية لتقديم الشكاوى.