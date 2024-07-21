نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد جامدين جامدين..تامر حسني في انتظار أغنية معلمين ضمن اغاني الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر تامر حسني طرح أغنية جديدة بعنوان " معلمين" ضمن أغاني الصيف بعد طرح أغنية جامدين جامدين، وتعتبر أغنية معلمين من الأغاني الدعائية لإحدى شركات الأتصال.



تفاصيل أغنية معلمين



وظهر تامر حسني خلال الإعلان في سفينة على البحر برفقة كارولين عزمي وينتظر مكالمة هاتفية من بهاء سلطان لتبدء الأغنية، واكتفى بالترويج بكوبليه واحد فقط ومن المقرر أن يتم طرحها قريبًا.

تامر حسني وحفل العلمين

ونشر الفنان تامر حسني البوستر الرسمي الدعائي لحفله في مهرجان العلمين والذي مقرر اقامته في يوم الجمعة الموافق يوم 26 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، وعلق تامر حسني من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة، استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الإستماع لأغانيك المفضلة، وأعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".



آخر أعمال الفنان تامر حسني في الغناء



أما عن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان تامر حسني، فـ هى أغنية بعنوان "جامدين جامدين" والتي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب.



كلمات أغنية جامدين جامدين



وتقول كلمات الأغنية:

لو حد زعلان قابلك

هاته من ايديه

قوله في ناس فرحانه

وجو جديد عليه

لو جالنا بس هيطلع

من كل اللي فيه

احنا لمتنا دي

بالدنيا كلها

كل دقيقة انبساط

بنستغلها

والسكة اللي بتزعل

نمشي عكسها

رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يالا خلي اليوم ده نولعه

ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوه مأكده

لأ بقى والحلو في كل ده

احنا كده من سنين

لسه الأيام الحلوه بينا مكمله

والسهره جامده معانا ولسه مبيته

واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده

عدي وفوت وكبر وانسى ومتقفش

فك الزعل علشان بقى وشك ميكرمش

هنعيش الدنيا مره ياعم فكها

جامدين جامدين كده كده