نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي طلب 5 مليون يورو ولكن.. إياد العسقلاني يكشف مفاجأة في رحيله إلى روستوف الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر إياد العسقلاني، نجم نادي روستوف الروسي ومنتخب مصر الأولمبي، مفاجأة من العيار الثقيل في كواليس رحيله عن صفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورحل العسقلاني عن صفوف الدراويش في الموسم الماضي، مقابل مليون دولار إلى صفوف فريق روستوف.

- العسقلاني يتحدث عن مفاوضات روستوف

وأكد إياد العسقلاني في تصريحات عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" روستوف عرض 400 ألف دولار في البداية، والإسماعيلي طلب 5 مليون دولار".

وتابع:" انتقلت لروستوف من الإسماعيلي بمليون دولار".

وواصل:" زاملت المغربي يحيى عطية الله وهو لاعب جيد جدا وعلى خلق كبير وأتمنى له التوفيق في حياته القادمة".