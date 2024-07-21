نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خسرنا الدوري لصالح الأهلي بسبب إبراهيم نور الدين".. تعليق ناري من نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد داودا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة السابق، أن الحكم إبراهيم نور الدين، طالب لاعبي المقاصة بعدم المتابعة على كرة ركلة جزاء أحمد الشيخ ضد الأهلي، وكان هناك منافسة على الدوري وقتها.

أحمد داودا: إبراهيم نور الدين طالبنا بعدم المتابعة أمام الأهلي أثناء ركلة جزاء المقاصة

وتابع داودا خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حصلنا على ركلة جزاء في آخر الدقائق أمام الأهلي في دوري 2017، وفوجئنا أن إبراهيم نور الدين يمنحنا تعليمات بعدم المتابعة على الكرة حال تصدي شريف إكرامي لها".

وأضاف أحمد داودا: "بالفعل إكرامي تصدى للكرة من أحمد الشيخ وخسرنا الدوري بهذه اللعبة، ولم أفهم حتى هذه اللحظة سبب قرار وتعليمات إبراهيم نور الدين لنا".

