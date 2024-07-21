نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزارة دفاع المملكة: السعودية لم تشارك في استهداف ميناء الحديدة اليمني.. وهذا بيان جيش العدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، في بيان عاجل أن المملكة ليست لها أي علاقة أو مشاركة في الهجوم على ميناء الحديدة في اليمن. وأضاف المالكي في البيان الذي نُشر على حساب الوزارة عبر منصة "إكس" أن المملكة "لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت."

إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على أهداف الحوثيين

في تطور آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت أن طائراته المقاتلة قصفت أهدافًا عسكرية لجماعة الحوثيين في منطقة ميناء الحديدة، مما أسفر عن مقتل 3 أفراد وإصابة 87 آخرين. جاء الهجوم ردًا على هجوم بطائرة مسيرة تبنته الحوثيون واستهدف تل أبيب يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، وتعهدت الجماعة بالرد بشكل "مؤثر" على الهجوم.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي والإجراءات الدفاعية

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن طائرات حربية من طراز F-15 شنت غارات على أهداف تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة. وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في مؤتمر صحفي: "شنت طائرات سلاح الجو غارات على أهداف للحوثيين في ميناء الحديدة، وعاد الطيارون إلى وطنهم بسلام."

وأضاف أدرعي أن الهجوم يأتي في سياق الرد على نحو 200 تهديد جوي ضد إسرائيل خلال الأشهر الماضية، معتمدًا على دعم وتمويل إيراني. وأوضح أن الأهداف شملت بنى تحتية مزدوجة الاستخدام في الميناء، بما في ذلك بنية تحتية في مجال الطاقة.