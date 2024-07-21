نحذَر من تصاعد التوترات.. هكذا تدين إيران الغارات الإسرائيلية على الحديدة في اليمن

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت إيران بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة في اليمن يوم السبت، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

في البيان الذي نشرته الوزارة، حذر كنعاني من تصاعد التوترات وخطر اندلاع حرب في المنطقة نتيجة "المغامرة الخطيرة للصهاينة". وأضاف أن "الشعب اليمني المظلوم والقوي يدفع ثمن دعمه المشرف للأبرياء ونساء وأطفال غزة".

وأشار كنعاني إلى أن إيران تعتبر أفعال إسرائيل في غزة السبب الرئيسي للتوترات المستمرة في المنطقة.

ردود فعل على الهجوم الحوثي والهجمات الإسرائيلية

جاءت الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة يوم السبت ردًا على هجوم بطائرة مسيرة نفذه الحوثيون المدعومون من إيران على تل أبيب يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة عدة آخرين. في المقابل، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين، وفقًا لقناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلًا عن وزارة الصحة.

تفاصيل الهجمات والأهداف المستهدفة

استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع في نطاق ميناء الحديدة، بما في ذلك مستودع للوقود ومحطة كهرباء، حسبما أفاد المسؤولون الحوثيون. من جانبها، أكدت إسرائيل أن الميناء يستخدم لأغراض عسكرية.