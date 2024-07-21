نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المصري البورسعيدي يعلن موعد عودته من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أيمن منصور، لاعب فريق المصري البورسعيدي قرب عودته للمشاركة من جديد مع الفريق بداية الموسم الجديد.

تصريحات أحمد أيمن منصور

وأوضح أيمن منصور في تصريحات تلفزيونية: مرت 4 أشهر على فترة التأهيل ويتبقى لي شهرين من أجل العودة للملاعب، وكنت استيقظ في السادسة صباحًا من أجل التأهيل، وسأكون متواجدًا في بداية الدوري بالموسم الجديد.

وأكمل: عدت إلى الزمالك من طلائع الجيش، وكان القيد مغلق، وأخبرونا بالسفر مع الفريق وفي حال فك القيد ستشاركون مع اللاعبين، ولكن لم يحدث ذلك، وكان هناك بند في عقدي يمنعني.

وأردف: ذهبت بالمبلغ المالي لنادي الزمالك، ولكنهم رفضوا استلام المقابل المادي بسبب غلق القيد، لذلك ذهبت للمصري ووقعت للنادي البورسعيدي.

وواصل: كان هناك عقدين لي موثقين في اتحاد الكرة المصري.