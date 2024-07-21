أخبار اليمن : القوات المسلحة تنفذ عمليتين عسكريتين في أم الرشراش والبحر الأحمر

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المؤتمر نت - القوات المسلحة تنفذ عمليتين عسكريتين في أم الرشراش والبحر الأحمر
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دوت الخليج -
القوات المسلحة تنفذ عمليتين عسكريتين في أم الرشراش والبحر الأحمر
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافاً مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وسفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعددٍ من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح.
وذكر البيان أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Pumba) الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستية والطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكلٍ مباشر.
وأكدت القوات المسلحة حقها الكامل في الدفاع عنِ الوطن ضد العدوان الأمريكي البريطاني، والعدوان الإسرائيلي، مشددة على أن هذا العدوان لن يثني اليمن عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني
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