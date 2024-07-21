نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك السابق عبر برنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc ان رمضان صبحي تعرض لضغوط كبيرة جدا الفترة الماضية بسبب الازمة الذي تعرض لها وبالتأكيد ستكون مؤثرة على مستواه وبالتالي اللاعب مشاركته مع بيراميدز في مباراة الأهلي القادمة صعبة نظرا لابتعاده عن المشاركة في المباريات والتدريبات والضغوط التي تعرض لها.

محمد يوسف: فوجئت بعد إصابة معلول بعدم مشاركة كريم الدبيس

قال محمد يوسف عبر برنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc إنه عقب إصابة علي معلول وغيابه عن الملاعب فترة طويلة الاعتماد على عمر كمال وكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر وعدم الاعتماد على كريم الدبيس في هذا المركز خاصة وأن هذا مركزه الأساسي، وأشار يوسف إنه تفاجأ بعدم الدفع بالدبيس في هذه المركز ومشاركة العديد من اللاعبين في هذا المركز في ظل النقض العددي في مركز الظهير الأيسر.