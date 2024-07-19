نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة المارد الأحمر في معرفة موعد مباراة الأهلي والألومنيوم القادمة في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة لهذه المواجهة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الألومنيوم مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري على استاد "القاهرة الدولي" في دور الـ32 من كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد الألومنيوم اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد الألومنيوم مساء اليوم الجمعة، عبر قنواتها، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف.