نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب موسم 2023/2024 من الانتهاء ويبحث محبي المارد الأحمر عن توقيت مواجهاته ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في الدوري المصري والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات الأهلي المتبقية 22/7 الاثنين الأهلي ضد بيراميدز 9:00 الجولة 31 26/7 الجمعة الأهلي ضد المصري 9:00 الجولة 18 29/7 الاثنين الأهلي ضد سيراميكا 9:00 الجولة 19 1/8 الخميس الأهلي ضد البنك الأهلي 9:00 الجولة 32 4/8 الأهلي ضد المقاولون العرب 9:00 الجولة 23 8/8 الأهلي ضد سموحة 9:00 الجولة 24 11/8 الأهلي ضد زد 7:00 الجولة 25 14/8 الأهلي ضد إنبي 9:00 الجولة 33 17/8 الأهلي ضد مودرن سبورت 7:00 الجولة 34 القنوات الناقلة لمباريات الأهلي تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الأهلي تردد القناة: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات