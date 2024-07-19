نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقترب موسم 2023/2024 من الانتهاء ويبحث محبي المارد الأحمر عن توقيت مواجهاته ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في الدوري المصري والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية
22/7 الاثنين الأهلي ضد بيراميدز 9:00 الجولة 31
26/7 الجمعة الأهلي ضد المصري 9:00 الجولة 18
29/7 الاثنين الأهلي ضد سيراميكا 9:00 الجولة 19
1/8 الخميس الأهلي ضد البنك الأهلي 9:00 الجولة 32
4/8 الأهلي ضد المقاولون العرب 9:00 الجولة 23
8/8 الأهلي ضد سموحة 9:00 الجولة 24
11/8 الأهلي ضد زد 7:00 الجولة 25
14/8 الأهلي ضد إنبي 9:00 الجولة 33
17/8 الأهلي ضد مودرن سبورت 7:00 الجولة 34
القنوات الناقلة لمباريات الأهلي
تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الأهلي
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات