الرياضة

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب موسم 2023/2024 من الانتهاء ويبحث محبي المارد الأحمر عن توقيت مواجهاته ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية

22/7 الاثنين الأهلي ضد بيراميدز 9:00 الجولة 31

26/7 الجمعة الأهلي ضد المصري 9:00 الجولة 18

29/7 الاثنين الأهلي ضد سيراميكا 9:00 الجولة 19

1/8 الخميس الأهلي ضد البنك الأهلي 9:00 الجولة 32

4/8 الأهلي ضد المقاولون العرب 9:00 الجولة 23

8/8 الأهلي ضد سموحة 9:00 الجولة 24

11/8 الأهلي ضد زد 7:00 الجولة 25

14/8 الأهلي ضد إنبي 9:00 الجولة 33

17/8 الأهلي ضد مودرن سبورت 7:00 الجولة 34

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الأهلي

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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