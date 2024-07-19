نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مباراة وهمية وخداع".. كاظمة الكويتي يواجه "سراب" في معسكره الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي كاظمة الكويتي، للخداع بعدما لعب مباراة ودية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، ليواجه فريق ليس لها وجود في مدينة الإسكندرية.

ونشر النادي الكويتي عبر حسابه بمنصة “إكس”، صورًا لمباراة ودية أمام ادعى أنها أمام فريق تليفونات بني سويف.

ورد نادي تليفونات بني سويف عبر فيسبوك “يعلن نادي تليفونات بني سويف أن الأخبار التي تداولت عن إقامة مباراة ودية مع نادي الكاظمه الكويتي غير صحيحة. حيث أن النادي حتى تاريخه لم يبدأ اصلا فترة الإعداد ولم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية، والنادى سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى شخص يقوم باستغلال اسم النادي، وأن أي أخبار تخص النادى سيتم نشرها على هذه الصفحة تأكيدا على الشفافية والمصداقية”.

ويتواجد نادي كاظمة المركز السابع في جدول ترتيب الدروي الكويتي الموسم الماضي برصيد 20 نقطة، إذ خاض 18 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل مثلها وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 20 هدفًا واستقبل 32.