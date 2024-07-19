نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال نجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يظل مراقبًا مهتمًا بمستقبل ألفونسو ديفيز الذي لا يزال يدرس خياراته في فترة الانتقالات الصيفية ومن الواضح أن تلك الفترة سوف تستمر لبعض الوقت.

ريال مدريد ما زال مهتمًا بـ ألفونسو ديفيز

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ألفونسو ديفيز البالغ من العمر 23 عامًا قال أنه سيناقش مستقبله بعد بطولة كوبا أمريكا ولا يزال بايرن ميونخ يحاول إقناع ديفيز بالتوقيع على تجديد العقد.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن تقارير صحفية متعددة أن عرض بايرن ميونخ لا يزال عند 13 مليون يورو سنويًا بينما يطلب وكيله 20 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بينما يحاول ريال مدريد تجديد عقد نجمه الفرنسي فيرلاند ميندي فمن غير المرجح أن يتخذ بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز القرار قبل نهاية يوليو الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لم يتم التمكن من التوصل إلى اتفاق بعد ذلك فمن المحتمل أن يضعه بايرن ميونخ في فترة الميركاتو الصيفي ويستمع للعروض التي ستُقدم له مع العلم بأن ريال مدريد سيكون جاهزًا للتفاوض على صفقة بقيمة 35 مليون يورو.