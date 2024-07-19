نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا... سر مقتل ميمي شكيب ولغز في لعبة الكونكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حياة النجوم مليئة بالإثارة والتشويق فمنهم من يتعرض للظلم والقهر في حياتهم الشخصية، وهناك من يخطئ ويعترف بخطأه، والبعض الآخر لا يعترف بخطائه.



ويبرز دوت الخليج الفني حكاية جديدة من الزمن الجميل ومعرفة أسرار وكواليس حياة ميمي شكيب

نشأة ميمي شكيب

ولدت الفنانة ميمي شكيت في عائلة أرستقراطية غنية في 13 ديسمبر عام 1913م، وكان جدها في جيش الخديوي إسماعيل ووالدها مأمور شرطة، ووالدتها متعلمة تتقن أكثر من لغة، واحترفت ميمي التمثيل مع شقيقتها زوزو شكيب، رغم اعتراض الأسرة.



تورطها في قضية آداب



تورطت ميمي في قضية آداب كبيرة أُطلق عليها قضية الرقيق الأبيض، حيث تم اقتحام شقتها التي كانت تقيم فيها إحدى الحفلات وتم القبض على من فيها ومنهم بعض رجال السياسة الليبيين.

تم سجن ميمي شكيت لمدة 6 أشهر أُصيبت خلالها بالاكتئاب الحاد سبب لها صمم والبكم، لبكائها المستمر، حتى قررت المكمة في 16 يوليو عام 1974م تبرئتها وكل عضوات الشبكة، مستندة في حكمها على عدم إلقاء القبض عليهن وهن في حالة تلبس بينما أثناء جلسة عادية لشرب القهوة، لتعيش حياتها بعد الإفراج عنها حزينة، وشاركت في أدوار فنية بسيطة لا تليق بتاريخها الفني.

سر في لعبة الكونكان



الفنانة الكبيرة ميمى شكيب فهي كانت تهوى لعبة “الكونكان” والتى تعتمد على ورق الكوتشينة، وكانت تستغل فترة بقائها فى الكواليس فى اللعب مع زوجها وزميلها فى المسرح الفنان سراج منير، وكانت تحصل بهذه الطريقة على النقود التى تربحها منه وتنفقها على نفسها وضيوفها فى المسرح، حيث عرفت فى فرقة الريحانى بأنها أمهر لاعبة كونكان.

وقالت في إحدى حواراتها النادرة أن متوسط ما كانت تربحه ميمى من هذه اللعبة يتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات وكانت تشترى بها عطورًا واكسسوارات، وكان الزوج سراج منير يحاول أن يتهرب من لعب الكونكان ويصر على لعبة البصرة التى يتقنها، ولكن كثيرًا ما كانت زوجته تفرض رأيها لتلعب الكونكان التى تتقنها.



وفاة ميمي شكيب

انتهت حياة الفنانة ميمي شكيب، أبنه الأسرة الارستقراطية نهاية بائسة، عندما سقطت من شرفة منزلها في ظروف غامضة.