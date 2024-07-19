بعد تبادل التهاني.. الجمهور يتساءل عن فكرة وجود ديو غنائي بين تامر حسني وسامو زين (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - نسمع دائمًا عن مقولة أن الأعداء هم من يمتهنون مهنة واحدة، ولكن الذي رأيناه الأيام السابقة أثبت عدم صحة هذه المقولة، فرأينا الأيام السابقة حرص نجم الجيل تامر حسني على تهنئة الفنان سامو زين بأحدث أعماله الغنائية وبالرغم من أن تامر حسني هنأ سامو زين إلا أن الفنان سامو زين حرص أيضًا على تهنئة الفنان تامر حسني بأعماله.

فهذان النجمان أثبتوا أنهم اصدقاء وتجمعهم علاقة طيبة بالرغم من أنهم يقدمون نفس النوع الغنائي الذي يفضلوه الجمهور من كليهما.

وبعد تبادل هذه التهاني الذي رأيناها جميعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بدأ الجمهور يتساءل عن فكرة عمل ديو يجمع بين النجم تامر حسني والنجم سامو زين، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في السطور التالية إجابة هذا السؤال.

ماذا قال سامو زين عن فكرة وجود ديو يجمعه بالفنان تامر حسني ؟

فكرة وجود ديو غنائي يجمع بين الفنان تامر حسني والفنان سامو زين هي موجود منذ بدايات كليهما، وقد أكد ذلك الفنان سامو زين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" فبسؤاله عن فكرة وجود ديو يجمعه مع نجم الجيل تامر حسني.

أجاب قائلًا: "الفكرة موجودة منذ بداية مسيرتي الفنية. تامر حسني فنان كبير، وكنا نتحدث دائمًا عن العمل معًا، ولكن الارتباطات الفنية والمهنية كانت تحول دون ذلك. أتمنى أن يتحقق هذا التعاون قريبًا، ليس لي أو لتامر فقط، بل للجمهور أيضًا. عندما سمعت أغنية "مش قادر" بصوت تامر حسني باستخدام الذكاء الاصطناعي، سعدت جدًا لأنني أحب خامة صوته"

آخر أعمال الفنان سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وأغنية "كارثة" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

أما عن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان تامر حسني، فـ هى أغنية بعنوان "جامدين جامدين" والتي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية "جامدين جامدين" هي من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد.