العالم اليوم - فيديو لحفيدة ترامب.. تحدثت عن ما "لا يراه الناس"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لحفيدة ترامب.. تحدثت عن ما "لا يراه الناس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 09:24 صباحاً - خطفت كاي ترامب حفيدة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأنظار خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، حيث تحدثت عن جدها بعد محاولة اغتياله يوم 13 يوليو.

وقالت كاي ترامب: "بالنسبة لي، هو مجرد جد عادي. يعطينا الحلوى والمشروبات الغازية دون معرفة والدينا. يريد دائماً أن يعرف كيف وضعنا في المدرسة".

غير أنها لفتت إلى أنها عندما وصلت إلى قائمة الشرف العليا في المدرسة، أبلغ الجد ترامب أصدقاءه ليعبر لهم عن مدى فخره بها.

أما عن محاولة اغتيال ترامب فأوضحت: "صُدمت حينما سمعت أنه أصيب السبت في إطلاق نار، حيث أردت فقط أن أعرف ما إذا كان بخير. لقد كان من غير المقبول أن يقوم شخص ما بهذا الفعل".

وأضافت: "الكثير من الناس تسببوا في إلحاق الضرر بجدي، لكنه لا يزال صامداً.. يا جدي، أنت مصدر إلهام كبير وأنا أحبك".

وأردفت: "لقد جعلت وسائل الإعلام جدي يبدو وكأنه شخص مختلف، لكنني أعرفه على حقيقته"، مشيرة إلى أنه "شخص حنون ومحب للغاية. ويريد الأفضل لهذا البلد، وسيقاتل كل يوم لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وقبل أيام علقت كاي على محاولة اغتيال جدها، قائلة: "نحبك جدي. لا تتوقف عن القتال أبداً".

من هي كاي ترامب؟