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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى إتفاق مع مانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن إنتقاله إلى النادي.

مانشستر يونايتد يحسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

ويسعى اليونايتد إلى مواصلة جهوده لضم لاعبين من الدوري الفرنسي الممتاز بعد الإعلان عن التعاقد مع مدافع نادي ليل ليني يورو ويكثف الآن تحركاته لضم أوجارتي.

ويتقاسم لاعب خط الوسط الأوروجوياني نفس وكيل ليني يورو خورخي مينديز وتم الإتفاق على شروط العقد، حيث يرغب أوجارتي في إجراء التبديل حتى دون أن يتمكن المان يونايتد من تقديم عرض للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما أفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

ومع ذلك علمت صحيفة "ميل سبورت" أنه لا يوجد إتفاق حاليا بين الناديين وأن باريس سان جيرمان لن يبيع اللاعب بأقل من 59 مليون جنيه إسترليني.

وإنتقل مانويل أوجارتي البالغ من العمر 23 عاما إلى باريس سان جيرمان في صفقة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني قادما من سبورتنج لشبونة في الصيف الماضي فقط، ولم يكن فريق العاصمة الفرنسية متأكدا مما إذا كان يريد بيع لاعب يناسب ملفه الشخصي المتمثل في بناء فريق أصغر سنا دون أسماء نجوم.

وتستمر المفاوضات بين الناديين، لكنها في مراحلها المبكرة بالرغم من التطورات التي شهدتها الشروط الشخصية بين الأطراف المعنية.

وقد يكون العائق الآخر أمام المان يونايتد وفريق التوظيف الجديد هو المنافسة من الأندية الأوروبية الأخرى وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي أظهرت إهتماما قويا.

واستفسر بايرن ميونيخ عن مدى توفر النجم الصاعد، في حين أجرى فريقان من إيطاليا ونادي واحد في إنجلترا إتصالات مع باريس سان جيرمان بشأن صفقة محتملة.

ويواجه اليونايتد أيضا إحتمال الحاجة إلى بيع لاعب خط وسط آخر قبل أن يتمكن من جعل أوجارتي أحدث إضافة إلى فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج.

ويعد سكوت ماكتوميناي الذي سجل 10 أهداف في كافة البطولات مع النادي في الموسم الماضي، أحد اللاعبين الذين قد يفسحون المجال أمام وصول أوجارتي.

وقد يرحل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو أيضا بعد موسمه الثاني الصعب مع اليونايتد حيث أنهى مانشستر يونايتد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن.

وفي نفس الوقت كان مانشستر يونايتد من بين أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنشغالا في عمليات التعاقد خلال فترة توقف الموسم، حيث أتم بالفعل صفقات لضم ليني يورو وجوشوا زيركزي.

