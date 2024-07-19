نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع بسنت محمد عبد الرحيم "لبيرو" نادي الشمس، لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

الزمالك يعلن التعاقد مع بسنت محمد عبد الرحيم "لبيرو" نادي الشمس لتدعيم فريق الطائرة



ووقعت بسنت محمد على عقود انضمامها للزمالك لمدة موسمين، في حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد ورامي نصوحي أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أحمد فتحي المدير الفني للفريق، وهبة حسنين إداري الفريق.



الجدير بالذكر، أن فريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك، تُوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

