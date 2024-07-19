ترامب: بايدن تسبب في تدمير الولايات المتحدة.. ويجب إنقاذ البلاد من فشله

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهم الحالي جو بايدن والديمقراطيين بالتسبب في تدمير الولايات المتحدة بشكل لا يصدق، داعيًا إلى ضرورة العمل على بناء بلادنا ودعمها لتكون أقوى، كما وعد باستعادة الثقة والحس العام في اتخاذ القرارات.





وخلال كلمته في ختام أعمال مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية ويسكونسن الأمريكية، عبر ترامب عن سعادته باختيار جيه دي فانس المرشح الجمهوري لنائب الرئيس الأمريكي.

وأضاف: "ننفق أكثر من 250 مليون دولار لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد والتنمية في الولايات المتحدة، وسنقود البلاد إلى مستويات أرفع لم يرها العالم من قبل"، متعهدًا بإنهاء التضخم وخفض الفائدة وحل أزمة الطاقة وسن قانون لتقليل الضرائب.

وتابع: "بذلنا كل الجهد لدعم الاقتصاد الأمريكي وتحقيق التنمية ولا يمكن أن نستمر على القوانين الحالية ويجب عمل إصلاحات جذرية لا سيما بخصوص التأمين الصحي".

وتعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بوضع القوانين لتعزيز قطاع التعليم وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا ضرورة إنقاذ الولايات المتحدة من الفشل في ظل الإدارة الحالية".

وأردف: "بايدن حقق فشلا كبيرا بسبب الهجرة غير الشرعية التي تضرب بلادنا بأزماتها المتصلة وتؤدي إلى مزيد من الأمراض والفقر في المجتمع الأمريكي.. وسننهي أزمة الهجرة غير الشرعية وسنغلق الحدود ولن نسمح بحدوث تلك الظاهرة مرة أخرى".

واستطرد: "نعمل على خفض التصعيد وحان الوقت للتغيير ولا نرغب في حدوث أي تلاعب بالانتخابات".

وواصل ترامب حديثه قائلًا: "الوحدة الوطنية في أمريكا تعاني بسبب أزمة الهجرة غير الشرعية، وأطلب منكم التطلع لمستقبل بلادنا وتحقيق الحلم الأمريكي وسنعمل من أجل ذلك، ولا يمكن أن نسمح بمزيد من التدهور في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة