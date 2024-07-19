نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 104 شرطة و30 صحفيا باشتباكات عنيفة في بنغلاديش في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أفادت شرطة بنغلاديش باندلاع أعمال شغب في مناطق متفرقة من البلاد أضرم خلالها المتظاهرون النار في مبان حكومية وممتلكات عامة وخاصة، بعد يوم من مواجهات دامية بين الطلاب والشرطة.

وجاء في بيان الشرطة أن "الأوغاد قاموا بإحراق وتخريب" هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث وهياكل الشرطة والمباني الحكومية الأخرى.



وأضاف: "لقد أظهرنا حتى الآن أقصى درجات ضبط النفس"، وإذا استمرت الأنشطة التدميرية، فإنها "ستضطر إلى الاستفادة القصوى من القانون".

وصدر البيان في وقت متأخر من أمس الخميس بعد قطع الإنترنت على مستوى البلاد.



ولقي 39 شخصا حتفهم هذا الأسبوع في الاشتباكات التي اندلعت بسبب الاحتجاجات الطلابية على قواعد التوظيف في الخدمة المدنية، حيث قتل 32 شخصا يوم الخميس في أكثر أيام الاضطرابات دموية حتى الآن.



وقالت محطة التلفزيون المستقلة الخاصة إن 702 شخصا أصيبوا خلال اشتباكات الخميس، بينهم 104 من ضباط الشرطة و30 صحفيا، مشيرة إلى أن 26 منطقة على الأقل من مناطق البلاد البالغ عددها 64 منطقة شهدت اشتباكات