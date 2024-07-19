نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد نور يقدم الشكر لـ محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان محمد نور بسعادته وتقديم الشكر للفنان محمد رمضان لما فعله مع ابنه في الساحل الشمالي وتصويره معه وزيارته في منزله، حيث شارك "محمد نور" جمهوره بفيديو يجمع محمد رمضان بابنه عمر،

من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"الفنان الراقي المحترم محمد رمضان قمه الاخلاق والذوق عمر كان جنب البيت عنده في الساحل طلب من الامن انو يسلم عليه ويتصور معاه رحب بيه ودخلو اتصور واتكلمو شكرا يا محمد عشان كده كل العالم بيحبك وانا اولهم".



تعليقات الجمهور على منشور محمد نور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ما شاء الله ربنا يحفظهولك ويباركلك فيه، وانت كمان متواضع وبتصور مع كل الناس، واحنا كمان بنحبه، فيما علق الفنان محمد رمضان على الفيديو قائلا:دا ابن أخويا وحبيبي ربنا يحفظهولك ويحفظك له.

آخر أعمال محمد نور

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد نور أغنية عالية أغنية باللهجة المصرية وبقالب غنائي سريع، وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية حول عليا تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات.

وشاركت عليا ابنة محمد نور مع والدها في الفيديو كليب، حيث كانت الصورة حقيقية وواقعية بين الأب وابنته، حيث الاهتمام والحرص من الوالد على ابنته ومشاركته لتفاصيل حياة صغيرته.



وتضمنت كلمات أغنية عالية: أنا هحكيلكم حدوته كان فيه بنت صغنتوته، جميله واسمها عاليه، انا هحكيلكم عليها عن فرحه قلبى بيها، واسمها عاليه اسمها عاليه عاليه يا عاليه، إِنّا هحكيلكم حَدَوتُهُ كانَ فِيهِ بَنَت صغنتوته، جَمِيلهُ وَأَسُمّها عالِيهِ، إِنّا هحكيلكم عَلِيّها عَن فَرَحهُ قَلْبِيّ بِيهًا، وَأَسُمّها عالِيهِ أَسِمها عالِيهِ عالِيهِ يا عالِيهِ، وعشان الضحكه دى تفضل انا موجود، دنا مافرحتش الا فى يوم ما فرحتك، سعادتى فى لحظة وانا جنبك بتعب سنين.

