نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عدد كبير من متابعي كرة القدم في كل مكان، مباراة نارية بين الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء الإثنين المقبل 22 يوليو 2024 في بطولة الدوري المصري.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، هذا اللقاء القوي الذي سيجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD.