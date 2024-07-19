نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. الصن: أرسنال ينهي اهتمامه بضم مارك جويهي وسكاي سبورتس: مانشستر يونايتد يصر على التعاقد مع أوجارتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 16-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

يجري وست هام محادثات للتعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي، 33 عامًا، من نادي الاتحاد السعودي في صفقة قد تكلف نحو 20 مليون جنيه إسترليني. (الجارديان)

يهدف توتنهام إلى التغلب على فولهام للحصول على توقيع سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد البالغ من العمر 27 عامًا. (الصن)

يريد فولهام التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي أندريه البالغ من العمر 23 عامًا من فلومينينسي حيث يتطلعون إلى استبدال اللاعب البرتغالي الدولي جواو بالينيا البالغ من العمر 29 عامًا بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ. (الصن)

أرسنال ينهي اهتمامه بضم مارك جويهي

يبدو أن أرسنال مستعد لإنهاء اهتمامه بالمدافع الإنجليزي مارك جويهي، حيث يطالب كريستال بالاس بأكثر من 70 مليون جنيه إسترليني للاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 24 عامًا. (ميرور)

من المتوقع أن يخفض نادي برينتفورد السعر المطلوب إلى أقل من 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني البالغ من العمر 28 عامًا بسبب عدم اهتمام الأندية المنافسة. (الصن)

لا يزال مانشستر يونايتد مهتمًا بلاعب خط وسط أوروجواي مانويل أوجارتي البالغ من العمر 23 عامًا في باريس سان جيرمان. (سكاي سبورتس)

كان توتنهام على اتصال يومي مع ممثلي المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، 24 عامًا، حيث يفكرون في تقديم عرض إلى ليل. (فوتبول انسايدر)

يخطط تشيلسي لمكافأة المهاجم الإنجليزي كول بالمر، 22 عامًا، بزيادات إضافية في الأجور بعد مستواه الرائع بالنسبة لهم الموسم الماضي وأهميته المتزايدة للفريق. (تلجراف)

كوينز بارك رينجرز مهتم بجناح بايرن ميونخ النيوزيلندي السابق ساربريت سينغ، 25 عامًا. (فوتبول إنسايدر)

أرسنال يحاول ضم مدافع إيطاليا

طُلب من المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، 22 عامًا، المشاركة في الموسم التحضيري لبولونيا بينما يحاول أرسنال التوصل إلى اتفاق بشأن تقييمه. (الصن)

أفادت تقارير أن تشيلسي تواصل مع نادي آر سي لينس للتعاقد مع المهاجم إيلي واهي البالغ من العمر 21 عامًا بعد فشل نهج البلوز مع الفرنسي في الصيف الماضي. (ليكيب)

يقال إن ليون من المقرر أن يعلن عن توقيع مهاجم ساوثهامبتون أليخاندرو جوميز رودريجيز البالغ من العمر 16 عامًا بعد أن وقع اللاعب الدولي الإنجليزي تحت 16 عامًا عقدًا لمدة ثلاث سنوات. (فابريزيو رومانو)