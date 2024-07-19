نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي والألومنيوم في بطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الألومنيوم وذلك في اخر مباريات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة حكم منطقة الإسكندرية عبد الرحمن صالح.

ويعاونه كلا من عادل ماهر مساعد أول، طارق مصطفى مساعد ثان، ويتواجد جلال أحمد حكما رابعا.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والالومنيوم في كأس مصر

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر الشرق والأوسط.

