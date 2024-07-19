لأول مرة ..قطر تستدعي أبناء هذه الدول العربية للإلتحاق بالجيش القطري وتمنحهم رواتب خيالية

الرياض - محمد الاطلسي - الشروط المطلوبة للقبول في الجيش القطري للأجانب والمستندات اللازمة، يسعى الكثير من الشباب إلى الالتحاق بالجيش القطري وذلك للمميزات التي يحصل عليها الموظف بالجيش القطري، من راتب كبير ومكانة اجتماعية مرموقة حيث كشفت السلطات القطرية عن إمكانية الالتحاق بالجيش القطري للأجانب، ولكن بالطبع شرط استيفاء الشروط المطلوبة، وتسعى قطر بذلك إلى بناء جيش دفاع قِوَى قائم على أيادي المواطنين القطريين بالإضافة إلى الأجانب المستحقين بذلك، حيث تتطلع قطر إلى الدخول في قائمة الجيوش الأقوى في العالم عن طريق زيادة القوة البشرية للبلاد، لذا سمحت السلطات القطرية إمكانية الالتحاق بالجيش القطري للأجانب..

الشروط المطلوبة للقبول في الجيش القطري

يشترط عدم عمل الشخص الطالب الالتحاق بالجيش القطري في أي مؤسسة حكومية أو خاصة.

يجب تفرغ المتقدم للجيش القطري للجيش فقط حيث ينبغي ألا يعمل في وظيفة أخري.

يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم للجيش القطري عن 30 عامًا.

أن يكون المتقدم قادرًا على التحدث والقراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لضمان سهولة التعامل في الظروف الصعبة.

يشترط على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية أو الثانوية أو درجة البكالوريوس.

يجب تخطي الكشف الطبي أي إن المتقدم يكون خالي من الأمراض ولائق طبيًا للالتحاق بالجيش.

يجب أن يحمل المتقدم للجيش القطري شهادة حسن سير وسلوك، واليكم رابط خطوات دفع فاتورة اوريدو قطر.

يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاص بالالتحاق عن طريق موقع الجيش القطري الرسمي.

رواتب الجيش القطري للأجانب 2024

يحصل الجندي الأجنبي في الجيش القطري على راتب يقدر نحو 19 ألف ريال قطري.

يتقاضى الجندي الأول راتب نحو 21 ألف ريال قطري.

بينما يحصل العريف على راتب قدره 23 ألف ريال قطري.

ويصل راتب وكيل الرقيب نحو 24 ألف ريال قطري.

يحصل الرقيب في الجيش القطري على راتب نحو 26 ألف ريال قطري.

بينما يحصل الرقيب الأول على راتب يقدر بنحو 28 ألف ريال قطري.

في حين يحصل رئيس الرقباء على راتب يقدر 36 ألف ريال قطري.

يحصل رتبة الملازم على راتب يقدر بنحو 55 ألف ريال قطري.

بالنسبة إلى الملازم الأول يحصل على راتب يقدر بنحو 60 ألف ريال قطري.

بالنسبة إلى الرقيب فيمنح راتب يقدر بنحو 70 ألف ريال قطري.

بينما يحصل الرائد على راتب يقدر بنحو 90 ألف ريال قطري.

بالنسبة إلى المقدم فيحصل على راتب 100 ألف ريال قطري.

يحصل الحاصل على رتبة العميد في للجيش القطري على راتب 120 ألف ريال قطري.

وأخيرًا يحصل العميد في الجيش القطري على راتب يقدر بنحو 150 ألف ريال قطري، واليكم رابط الحصول علي الإقامة الدائمة في قطر.

المستندات اللازمة للالتحاق بالجيش القطري للأجانب

ضرورة تقديم صورة شخصية حديثة التصوير واضحة ذات خلفية بيضاء.

يشترط تقديم صورة من شهادة الميلاد الشخصية بالإضافة إلى صورة من جواز السفر ويشترط أن يكون موثق من قبل وزارة الداخلية القطرية.

تقديم صورة من المؤهل سواء كان شهادة إعدادية أو ثانوية أو بكالوريوس.

تقديم شهادة اجتياز الفحص الطبي.

يجب أن تقدم صورة من السجل الجنائي الخاص بك آخر 5 سنوات، واليكم رابط رسوم الإقامة الدائمة في قطر.

شروط تجنيد النساء في قطر

يتعين على النساء أو الأجانب الراغبين في التجنيد بالجيش القطري والاستفادة من المزايا الكبيرة الذي يمنحها للمواطنين أن تتوافر بهم الآليات والضوابط التالية:

توافر الجنسية القطرية بالمتقدمة من النساء.

أن تحمل مؤهلات علمية موضحه في قبول التجنيد.

اجتياز امتحان بالتجنيد.

ألا يتوفر في المتقدمة أمراض تعوق عملها.

توافر شهادة حسن السير والسلوك.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 30 ووزنها متناسق مع طولها.