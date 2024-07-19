نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في رحيل محمد الشناوي عن الأهلي.. إليك المفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، أوراق رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعن حقيقة رحيله من أبواب الأحمر ولما يمتلكه من عرض سعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صدمة في رحيل محمد الشناوي عن الأهلي

وأعلن إيهاب الخطيب خلال تصريحاته عبر برنامج اللعيب مع الاعلامي مهيب عبد الهادي قائلا:" لم يوجد للشناوي أي عرض خارجي".

وأكمل:" كل ما تردد حول رحيله غير صحيح اللاعب لم يمتلك عروض حتى الآن".

وانضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لقائمة المستبعدون عن مباراة اليوم التي تقام بين فريقه، ضد الالومنيوم والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي في كأس مصر.

وكشفت من قبل تقارير صحفية سعودية أن هناك رغبة كبيرة من جانب نادي الوحدة السعودي في ضم محمد الشناوي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم مركز حراسة مرمى.