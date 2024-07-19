عاجل.. تقرير يكشف سر الأعطال الفنية التي ضربت المطارات والبنوك والبورصات

قالت تقارير إعلامية، منذ قليل، إن الأعطال الفنية التي ضربت المطارات والبنوك والبورصات في العديد من الدول تعود إلى تحديث لبرنامج أمني، ما تسبب في مشكلة مع نظام التشغيل "ويندوز" التابع لمايكروسوفت، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن صحيفة "فايننشال تايمز"، منذ قليل.





وقالت هيئة الاتصالات الإماراتية، اليوم الجمعة، إن خللاً فنيًا في برمجيات شكة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، قد يؤثر في عمل المؤسسات التي تستخدمها.

جاء ذلك على خلفية عطل تقني وخلل فني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.

وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا أنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذرة من إلغاء رحلات.