ظهور شاشة الموت الزرقاء.. خبير يكشف تفاصيل عطل «كراود سترايك» العالمي

كشف بلال الحفناوي، الخبير في التقنيات الحديثة، عن تداعيات الاضطرابات الناجمة عن حادثة تعطل تقنية بشركة الأمن السيبراني العالمية "كراود سترايك"، قائلاً إن الشيء الواضح حاليًا هو حدوث مشكلة بنظام "كراود سترايك"، وهم لديهم برنامج مسؤول عن حماية الأمن السيبراني للأجهزة الطرفية بكافة المطارات والبنوك، أي يُستخدم بشكل عام لحماية الأجهزة التي تربط الأنظمة بالإنترنت وأمظمة الحركات المالية والجوية.





وأوضح الحفناوي، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، اليوم الجمعة، أن شركة "كراود سترايك" من أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، والمسؤولة عن تزويد آلاف الشركات بجميع أنحاء العالم ببرامج للدفاع ضد الفيروسات والهجمات الإلكترونية، ومقر الشركة بولاية تكساس الأمريكية ويعمل بها نحو 10 آلاف موظف.

وأكد: "كراود سترايك هو برنامج الشركة الذي يعمل بالباك جراوند أي الجهة الخلفية لأنظمة التشغيل للشركات ويكشف عن أية فيروسات أو تهديدات إلكترونية".

وأوضح طبيعة العطل الحالي وهو ظهور شاشة زرقاء للمستخدم مدون بها Blue Screen of Death "شاشة الموت الزرقاء"، وهذه الشاشة تظهر على الأجهزة التي تعمل على أنظمة "مايكروسوفت" وفعليا من تأثر بهذا العطل هو الأجهزة التي تستخدم "كراود سترايك أوف سوفت وير" على أنظمة تشغيل مايكروسوفت.

وأشار خبير التقنيات الحديثة، إلى ما كشف عنه بعض موظفي الشركة والمؤثرين بها الذين اعترفوا بوجود أخطاء وتحدثوا أنهم على علم بالمشكلة الواسعة النطاق وعن طبيعة العطل والأجهزة التي تعطلت عن العمل، وأن تأثر مايكروسوفت بشكل خاص لأن سوفت وير الشركة يعمل على أنظمة ويندوز ولا يشتغل على أنظمة آبل ماك، وكأن هناك اتفاقية أو شراكة بين الشركتين.