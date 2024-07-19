ظهور شاشة الموت الزرقاء.. خبير يكشف تفاصيل عطل «كراود سترايك» العالمي

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جدة - نرمين السيد - شركة الأمن السيبراني كراود سترايك
وأوضح الحفناوي، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، اليوم الجمعة، أن شركة "كراود سترايك" من أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، والمسؤولة عن تزويد آلاف الشركات بجميع أنحاء العالم ببرامج للدفاع ضد الفيروسات والهجمات الإلكترونية، ومقر الشركة بولاية تكساس الأمريكية ويعمل بها نحو 10 آلاف موظف.
وأكد: "كراود سترايك هو برنامج الشركة الذي يعمل بالباك جراوند أي الجهة الخلفية لأنظمة التشغيل للشركات ويكشف عن أية فيروسات أو تهديدات إلكترونية".
وأوضح طبيعة العطل الحالي وهو ظهور شاشة زرقاء للمستخدم مدون بها Blue Screen of Death "شاشة الموت الزرقاء"، وهذه الشاشة تظهر على الأجهزة التي تعمل على أنظمة "مايكروسوفت" وفعليا من تأثر بهذا العطل هو الأجهزة التي تستخدم "كراود سترايك أوف سوفت وير" على أنظمة تشغيل مايكروسوفت.
وأشار خبير التقنيات الحديثة، إلى ما كشف عنه بعض موظفي الشركة والمؤثرين بها الذين اعترفوا بوجود أخطاء وتحدثوا أنهم على علم بالمشكلة الواسعة النطاق وعن طبيعة العطل والأجهزة التي تعطلت عن العمل، وأن تأثر مايكروسوفت بشكل خاص لأن سوفت وير الشركة يعمل على أنظمة ويندوز ولا يشتغل على أنظمة آبل ماك، وكأن هناك اتفاقية أو شراكة بين الشركتين.
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