طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 يوليو 2024 04:15 مساءً - وكالات _ ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، دون تحول ملموس في سوق العمل الذي عادة ما تُظهر بياناته المتعلقة بالبطالة زيادة في يوليو بالتزامن مع العطلات الصيفية وإغلاق المصانع على نحو مؤقت.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 20 ألف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 243 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو تموز.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وانخفضت الطلبات خلال الأسبوع السابق لتبتعد أكثر عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في أوائل يونيو.

وشملت الفترة المذكورة عطلة يوم الاستقلال الأسبوع الماضي مما قد يؤثر على بيانات إعانة البطالة، وعادة ما تقوم شركات صناعة السيارات بإغلاق مصانع التجميع في بداية أسبوع يوم الاستقلال لإعادة التجهيز للطرازات الجديدة.