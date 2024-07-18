الرئيس السيسي: تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يوليو 2024 10:11 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية، بما يضمن استدامتها وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.

وشدد على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء المصري عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع كذلك على جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.