نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «التخصصات الصحية» تعتمد برنامج الطب الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج «الطب الرياضي» بصفته أول برنامج طبي رياضي ضمن برامج البورد السعودي في تجمع الرياض الصحي الثاني، بعد حصوله على الاعتماد البرامجي لتنفيذ البرنامج التدريبي، وذلك بالشراكة مع وزارتي «الصحة» و«الرياضة».

وذكرت الهيئة أن مسار البرنامج هو اختصاص دقيق فرعي، يمتد لمدة عام تدريبي واحد، ويركز على الوقاية والتشخيص والعلاج، إضافة إلى إعادة التأهيل للإصابات والأمراض المتعلقة بالرياضة والنشاط البدني.

ويشترط البرنامج على المتقدم الحصول على شهادة البورد السعودي في أحد التخصصات الرئيسية التالية: طب الأسرة، أو طب الطوارئ، أو الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، أو ما يعادلها وفق الشروط المنصوص عليها في منهج البرنامج المعد من قبل المركز التدريبي.

يذكر أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية يهدف إلى تهيئة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية في المراكز التدريبية لأغراض التدريب، وتوفير بيئة تعليمية مميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، وتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.