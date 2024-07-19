تعرف على شروط تظليل السيارات في السعودية 2024 أحذر المخالفة قبل ان تندم

الرياض - محمد الاطلسي - أقرت إدارة المرور في السعودية قواعد معينة لتظليل نوافذ السيارات،وذلك لضمان السلامة على الطرق، ويجب على الجميع معرفة الشروط المحددة لتظليل السيارات في أرجاء المملكة ويطبق القانون على الجميع، إليك التفاصيل.

شروط تظليل السيارات في السعودية

تعتبر شروط تظليل السيارات في السعودية من الأمور الهامة التي يجب على كل مالك سيارة معرفتها والالتزام بها، حيث نتعرف على الشروط المتعلقة بتظليل النوافذ الجانبية والخلفية، مستوى التظليل المسموح به، واستثناءات الحالات المرضية.

تتضمن شروط تظليل النوافذ الجانبية والخلفية في السعودية ما يلي:

يجب أن يكون التظليل شفافًا ولا يحجب الرؤية بشكل كامل.

يجب أن يكون التظليل من النوع الذي يسمح برؤية داخل السيارة من الخارج.

يجب أن يكون التظليل متوافقًا مع معايير السلامة المرورية.

تحدد السلطات السعودية مستوى التظليل المسموح به على النحو التالي:

يجب ألا يتجاوز مستوى التظليل 30% من شفافية الزجاج.

من شفافية الزجاج. يجب أن يكون التظليل متساويًا على جميع النوافذ الجانبية والخلفية.

يجب أن يكون التظليل من النوع الذي لا يعكس الضوء بشكل مفرط.

تسمح السلطات السعودية ببعض الاستثناءات في حالات مرضية معينة، وتشمل هذه الاستثناءات:

يجب تقديم تقرير طبي يثبت الحاجة إلى تظليل إضافي.

يجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

يجب أن يكون التظليل الإضافي متوافقًا مع معايير السلامة.



درجات تظليل نوافذ السيارات

تختلف درجات تظليل نوافذ السيارات في السعودية، وسنستعرض هنا بعض الدرجات الشائعة:

زيرو زيرو (00) وهي من الدرجات الشفافة تمامًا، وتستخدم عادة في النوافذ الأمامية لضمان رؤية واضحة. زيرو ون (01) وهي من الدرجات الخفيفة، وتستخدم عادة في النوافذ الجانبية والخلفية لتوفير بعض الحماية من الشمس دون التأثير على الرؤية. زيرو تو (02) وهي من الدرجات المتوسطة، وتوفر حماية أكبر من الشمس مع الحفاظ على مستوى جيد من الرؤية.

التظليل غير المسموح به

هناك بعض الأنواع من التظليل غير المسموح بها في السعودية، وتشمل

الزجاج الأمامي: لا يسمح بتظليل الزجاج الأمامي للسيارة بأي درجة، وذلك لضمان رؤية واضحة للسائق. النوافذ الجانبية الأمامية: يجب أن تكون النوافذ الجانبية الأمامية شفافة تمامًا، ولا يسمح بتظليلها بأي درجة.

فوائد تظليل السيارات

يوفر تظليل السيارات العديد من الفوائد، ومنها:

الحماية من أشعة الشمس، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجلد.

تقليل الحرارة واستهلاك الوقود، يقلل من الحاجة لاستخدام مكيف الهواء وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود.

الخصوصية والأمان، ويساعد في حماية محتويات السيارة من السرقة.



سلبيات تظليل السيارات

على الرغم من الفوائد العديدة لتظليل السيارات، إلا أن هناك بعض السلبيات التي يجب مراعاتها:

صعوبة الرؤية في الإضاءة المنخفضة، مما يزيد من خطر الحوادث.

الغرامات المحتملة، إذا تم ضبطهم بتظليل غير مسموح به.

صيانة وتكاليف إضافية، بسبب الصيانة الدورية.



الأسئلة الشائعة

هل يمكن تجاوز نسبة التظليل المحددة في حالات مرضية؟

نعم، يمكن تجاوز نسبة التظليل المحددة في حالات مرضية معينة بشرط تقديم تقرير طبي والحصول على موافقة من الجهات المختصة.

هل هناك غرامات على التظليل غير المسموح به؟

نعم، قد يتعرض السائقون لغرامات مالية إذا تم ضبطهم بتظليل غير مسموح به.

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