لماذا تدمع عين الميت عند الموت ؟ وماذا يرى اﻹنسان عند الاحتضار حتى يبكي ؟ الآجابة ستصدمك

الرياض - محمد الاطلسي - لماذا تدمع عين الميت عند احتضاره، وهل الميت يمكن أن يبكي ؟ هل يعي ما يحدث حوله ؟ ما سبب بكاء الميت ؟، لعلها من الأسرار التي تحير الكثيرون وتثير لديهم الإشارات والدلالات التي قد تصيب وتخطئ،

وتكون بوابة للمخاوف الخزعبلات والأوهام ويعطي مساحة للتفسيرات الخاطئة، مثلها مثل كل الاستفهامات المتعلقة بالموت وأمور أهل القبور ، تظل مطروحة إلى قيام الساعة، فالموت لا يمكن نسيانه، وسؤال لماذا تدمع عين الميت عند احتضاره يعد أحد أسراره.

يا نفسُ ما بالك قد تماديتِ في المنكرات، وتهاونتِ في فعل الخيرات، وتركتِ سبيل المكر، حتى متِّ مع من ، دعيني والأماني، دعيني أسكب العبرات، دعيني أتذكر مآلي، وأتفكر في حالي. دعيني أطفي عبرتي ما بدا ليا *** وأبكي ذنوبي اليوم إن كنت باكيا وليس لي من دواء سوى