إجراء سعودي عاجل من الجوازات للراغبين في السفر خارج المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجديد جوازات سفر المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من (12) شهرًا وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.

وبحسب البيان الصادر عن الجوازات السعودية؛ فقد دعت الجوازات الطلاب المبتعثين ومن تتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.

كما شددت المديرية العامة للجوازات علي إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و (6) أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.

والمحت كذلك الي أهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة.

وأوضحت الجوازات أن أي كشط أو خدش أو تعديل على الجواز يعدّ تزويراً يحاسب عليه صاحب الجواز ويتسبب في تعطيله وتعرضه للمساءلة القانونية.