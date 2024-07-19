عاجل.. نجم بيراميدز ينتقل إلى نادي أوروبي كبير

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هاني عصام الناقد الرياضي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وموقفهم من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية.

نجم بيراميدز ينتقل إلى نادي أوروبي كبير

وقال عصام في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "إبراهيم عادل بعد انتهاء مشاركته بأولمبياد باريس لن يعود للدوري المصري واتم الاتفاق بينه وبين أحد الأندية الأوروبية بموافقة بيراميدز على كل شى".

وتابع: "إدارة النادي الذي سينتقل إليه إبراهيم عادل طلبت من بيراميدز عدم ذهابه إلى أولمبياد باريس خوفا عليه من الإصابات القوية وهو من الدرجة الأولى وسيكون أول طريقه للاحتراف".

واختتم حديثه: "ابراهيم عادل خلص كل حاجة مع بيراميدز والنادي والصفقة مقابل مليون و700 ألف دولار إعارة بنية بيع نهائي وفي حالة البيع نهائي سيتم زيادة المبلغ وبيراميدز لن يفرط بنجومه لأي نادي مصري".