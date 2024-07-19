نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة ساحرة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة ياسمين صبري

تألقت ياسمين صبري خلال حضورها حفل زفاف المنتج مصطفى الغزولي والفنانة بتول الحداد بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتديه فستان طويل أوف شولدر باللون الأبيض مع الأسود، وأعتمدت مكياجًا ناعمًا باللون البني، واختارت ان تتألق بتسريحة ذيل الحصان التي تتناسب مع إطلالاتها، وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وإسورة.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل"، الذي عرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، ويعد مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

أحداث مسلسل "رحيل"

تدور أحداث المسلسل حول ياسمين صبري التي تقوم بدور فتاة شعبية تعمل مهندسة وتجمعها قصة حب مع أحمد صلاح حسني الذي يظهر بشخصية شاب من الإسكندرية يعمل في تجارة الخشب، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وتجسد عارفة عبدالرسول شخصية سيدة صعيدية يتم قتل زوجها وتحاول البحث عن قاتله ضمن الأحداث.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية"، آخر أعمال ياسمين صبري في دراما رمضان، والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبوداود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.