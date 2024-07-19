محمد صبحي: أفلام الكرتون تعلم المثلية للأطفال لتنفيذ مخطط المليار الذهبي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان الكبير محمد صبحي، إن الجبهات الأربعة المحيطة بمصر مهددة بشكل جماعي لأول مرة في التاريخ.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «من المتأمر مع إثيوبيا ويشجعها على حرمان مصر من نيلها، أليست إسرائيل».

كواليس مشوار محمد صبحي الفني



وروى كواليس مشواره الفني «في السبعينات كنت أعمل وسط 32 فرقة مسرحية، إضافة للمسرح القومي، هذه الفترة شهدت حركة ثقافية حقيقية، لكن اليوم حينما أعرض بمفردي، حسيت باليتم»، معلقا «بقول يا إخوانا بلاش ابقى لوحدي، هاتولي 3 أو 4 فرق تانية، بفرح لما يكون فيه مسرحيات كثيرة متاحة».



وتابع «والدي زارني في وقت مسرحية وجهة نظر، وكل الفرق كانت إجازة فطلب مني بدء العرض كي أكون بمفردي، ابتسمت وأخبرته أني لن أسابق نفسي، كل ما كانت الحركة الفنية عظمى»، مردفا «ورش الكتابة قتلت الدراما التلفزيونية في مقتل، في رمضان أصبحنا نرى 3 مسلسلات عن زوجة تخون زوجها مع أخيه».



وواصل صبحي «الورش قتل للفن والفكر، مصيبتنا تقليد الغرب، قدمنا أزمة العشوائيات ونيس لكن عالجنا الأزمة بمعالجة الخرابة جنة، هنا المشاهد حينما يرى الصورة يستقبح الخرابة، أقدملك الشرير عشان تكره شره مش تحبه، غير كده ميبقاش حرية إبداع».



وأضاف «بعض أفلام الكرتون تعلم المثلية للأطفال من أجل تنفيذ مخطط المليار الذهبي، وهو إعدام كافة البشر باستثناء مليار، وهو ما يحدث الآن ابتداء من ظهور فيلم عن كورونا بعدها نرى الفيروس، ثم الآن يتحدثون عن فيروس من جنوب إفريقيا»، لافتا إلى أن المليار الذهبي مشروع صهيوني مدون على ألواح جورجيا.

وأردف «توحيد الديانات ضمن مخطط المليار، لذلك أعلنوا عن الديانة الإبراهمية منذ عامين».

