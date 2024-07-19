نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنانين أثاروا الجدل حول مشاركتهم بإعلانات مجهولة المصدر (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في الآونة الأخيرة، شوهد العديد من الإعلانات التي لا يُعرف مصدرها بوضوح. ومع ذلك، فقد ظهر في بعض منها فنانون معروفون ساهموا بأدوار مختلفة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن فنانين أثاروا الجدل حول مشاركتهم بإعلانات مجهولة المصدر

جورج كلوني:



النجم السينمائي الحائز على جوائز عديدة، ظهر في إعلان غامض عام 2022 يشجع على المسؤولية البيئية دون الكشف هوية المعلن. لم يُكشف أبدًا عن الجهة التي قامت بالإعلان، لكن تم الإشادة بدور كلوني في إثارة الوعي حول هذه القضية المهمة.

سيلينا جوميز:



المغنية والممثلة الشهيرة، ظهرت في إعلان غامض عام 2023 يشجع على التعليم والفرص للشباب. على الرغم من عدم معرفة الجهة المسؤولة عن الإعلان، فقد تم الثناء على مساهمة جوميز في إبراز هذه القضية الاجتماعية الحيوية.

رامي مالك:



الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، شارك في إعلان غامض عام 2021 يتناول موضوع الصحة العقلية. بالرغم من عدم المعرفة الواضحة للجهة المنفذة، فقد تم تقدير مشاركة مالك في التسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس والمهم.

ليدي جاجا وإعلان "أقنعة المنزل":



قامت ليدي جاجا بالظهور في إعلان لمنتج مجهول المصدر يطلق عليه "أقنعة المنزل". تم انتقاد هذا الإعلان بشدة نظرًا لعدم وجود شفافية حول الشركة المصنعة أو المكونات الداخلية للمنتج.

كيم كارداشيان وإعلان "حبوب إنقاص الوزن الخارقة":

أعلنت كيم كارداشيان عن حبوب إنقاص وزن مجهولة المصدر. تعرضت هذه الحملة الإعلانية لانتقادات واسعة النطاق بسبب عدم وضوح المعلومات حول هذا المنتج.

توماس ساوثرلاند وإعلان "مكمل غذائي للرياضيين":

ظهر اللاعب السابق توماس ساوثرلاند في إعلان لمكمل غذائي مجهول المصدر. أثار هذا الإعلان جدلًا كبيرًا بسبب عدم شفافية المعلومات المقدمة حول المنتج.

كريس براون وإعلان "مشروب الطاقة غير المعروف":



ظهر المغني كريس براون في إعلان لمشروب طاقة مجهول المصدر. لم يكن هناك أي معلومات واضحة عن الشركة المصنعة أو المكونات الداخلية للمنتج.

كايلي جينر وإعلان "زيت الشعر السحري":



قامت كايلي جينر بالترويج لزيت شعر مجهول المصدر. تم انتقاد هذا الإعلان نظرًا لعدم توفير أي تفاصيل بشأن المكونات أو الشركة المصنعة.

ستيفن سيجال وإعلان "المكمل الغذائي الخارق":



ظهر الممثل ستيفن سيجال في إعلان لمكمل غذائي مجهول المصدر. هذا الإعلان أثار جدلًا واسعًا بسبب عدم وجود معلومات موثوقة عن المنتج.